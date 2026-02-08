Sofia Goggia completa la collezione di medaglie alle Olimpiadi Palmares sempre più leggendario

Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana si aggiudica così un altro podio e completa la sua collezione di medaglie olimpiche, confermando il suo ruolo tra le grandi dello sci mondiale. La gara si è svolta sulle Tofane, con Goggia che ha dato battaglia fino all’ultimo, arrivando alle spalle di Breezy Johnson e Emma Aicher.

Sofia Goggia si è aggiudicata una preziosa medaglia di bronzo in discesa libera sull’Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, finendo alle spalle della statunitense Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher. La fuoriclasse bergamasca ha centrato il terzo podio della carriera alle Olimpiadi, completando la collezione di medaglie dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Beijing 2022. Il palmares dell’azzurra diventa dunque sempre più ricco, in attesa delle prossime gare in calendario a Cortina d’Ampezzo, tra cui la combinata a coppie ed il supergigante. Oltre ai vari acuti olimpici, Goggia ha saputo ottenere risultati di rilievo anche in altri contesti nonostante alcuni gravi infortuni che hanno compromesso la sua partecipazione per esempio ai Campionati Mondiali del 2021 proprio a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva.

Domani sera alle 20, quattro atleti italiani sfileranno come portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

