Prato 58enne Lido Reali paralizzato da lesione spinale dopo la 2° dose di vaccino Covid Pfizer costretto alla sedia a rotelle

Il 6 luglio a Prato, un uomo di 58 anni, imprenditore nel settore tessile, ha subito una lesione spinale che lo ha reso paraplegico. Dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino COVID-19 di Pfizer, ha trascorso lunghi periodi in ospedale prima di essere costretto a utilizzare una sedia a rotelle. La sua condizione ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla sua attività lavorativa.

L’imprenditore pratese Lido Reali è rimasto paralizzato dopo la seconda dose di vaccino Covid Pfizer, con lunghi ricoveri ospedalieri e l'adozione della sedia a rotelle Martedì 6 luglio scorso, a Prato, la vita dell'imprenditore tessile 58enne Lido Reali è cambiata radicalmente. L'uomo si è s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Prato, 58enne Lido Reali paralizzato da lesione spinale dopo la 2° dose di vaccino Covid Pfizer, costretto alla sedia a rotelle Articoli correlati Leggi anche: Vaccino Covid Pfizer, tribunale di Agrigento dispone indennizzo a vita per 55enne, braccio semi-paralizzato dopo 2a dose Vaccino Covid Pfizer, 55enne riceverà indennizzo a vita dal ministero della Salute: braccio paralizzato dopo la seconda doseUn giudice del tribunale di Agrigento ha stabilito che il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un uomo di 55...