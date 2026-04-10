Trovato in coma in auto sull’autostrada | salvato da due agenti della Polizia Stradale

Un uomo è stato trovato in stato di coma all’interno della propria auto lungo l’autostrada Napoli-Salerno. Due agenti della Polizia Stradale di Angri sono intervenuti prontamente e sono riusciti a soccorrerlo. L’auto si trovava sulla carreggiata, e la scoperta ha causato l’interruzione temporanea del traffico. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

Momenti di grande apprensione lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove un uomo è stato trovato in coma all’interno della propria auto ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Angri. L’episodio si è verificato nella giornata di Pasquetta, durante un normale turno di controllo notturno. Il ritrovamento lungo l’autostrada. Gli agenti, impegnati nelle attività di vigilanza, hanno notato un’auto in sosta lungo il tratto autostradale. Avvicinandosi al veicolo, hanno visto un uomo, un 47enne originario di Matera, seduto al posto di guida. In un primo momento si pensava che stesse dormendo, ma la situazione si è rivelata ben più grave: l’uomo era in stato di coma. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Trovato in coma in auto sull’autostrada: salvato da due agenti della Polizia Stradale Trovato in coma, all'interno dell'auto in autostrada: salvato da 2 poliziottiGli agenti della Polizia Stradale di Angri hanno salvato in extremis un turista di Matera in coma. Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud. Argomenti più discussi: Trovato in coma, all'interno dell'auto in autostrada: salvato da 2 poliziotti; Uomo trovato morto in un casolare di campagna: da due giorni era irreperibile; Trovato in coma all' interno dell' auto in autostrada | salvato da 2 poliziotti. Dieci minuti più tardi e sarebbe morto: turista in coma salvato in extremisGli agenti della Polizia Stradale di Angri hanno salvato in extremis un turista di Matera in coma. Dieci minuti più tardi e sarebbe morto. Nel turno di notte della Pasquetta, lungo ... ilmattino.it Alfa-Romeo Giulietta Polizia di Stato Polizia Stradale POLIZIA 18571 10 aprile 2026 - 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato Foto di Edoardo Govoni @edo190025 #Polizia #PoliziaDiStato #Police #Polizei #Policia #Politi #AlfaRomeo #AlfaR - facebook.com facebook