Dopo l'incontro, gli studenti hanno condiviso un senso di trasformazione personale, definendo l’esperienza come intensa e memorabile. Uno di loro, uno studente del Liceo Savoia Benincasa, ha deciso di scrivere una testimonianza per raccontare la sua percezione dell’evento. La festa della Polizia di Stato è stata portata in una scuola secondaria, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare gli studenti attraverso attività e momenti di confronto.

Un "momento intenso, capace di lasciare un segno profondo in noi studenti". Prende carta e penna, l’alunno del Savoia Benincasa Tommaso Montinaro, e testimonia la scelta vincente di portare la festa della Polizia di Stato in un istituto scolastico. Lui, e gli altri, sono rimasti colpiti dall’intervento del questore Cesare Capocasa: "Le sue parole non si sono limitate a raccontare il ruolo delle forze dell’ordine, ma hanno posto al centro un tema fondamentale: la scuola". Ricorda gli esempi citati, come simboli di legalità. E riflette ancora, il giovane: "Spesso viviamo la scuola come un obbligo, fatto di verifiche, voti, scadenze. Eppure, in quell’istante, tutto ha assunto un senso e significato diversi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uscendo dall’incontro non eravamo più gli stessi"

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