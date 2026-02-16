Fiorella Mannoia e l'incontro con De André | Gli dissi una cosa mentre eravamo al buio lui mi prese e mi baciò

Fiorella Mannoia ha raccontato di aver vissuto un momento intimo con Fabrizio De André durante un concerto, quando si sono trovati al buio. La cantante ha spiegato che in quella occasione gli ha confidato qualcosa, e lui l’ha presa tra le braccia e le ha dato un bacio. La scena si è svolta tra il pubblico e il palco, lasciando un ricordo indelebile nella memoria di Mannoia.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Fiorella Mannoia regala un racconto inedito sul suo legame con Fabrizio De André. Dal bacio rubato dietro le quinte di un concerto alla consapevolezza di un'eredità artistica che solo lui ha saputo restituirle: "Se sono quella che sono, è anche grazie a lui".