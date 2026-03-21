Mossa della disperazione di Trump per frenare i prezzi del petrolio | stop alle sanzioni sul greggio iraniano

L’amministrazione Trump ha deciso di sospendere temporaneamente le sanzioni sul greggio iraniano, cercando di ridurre i costi del petrolio. La mossa arriva in un momento in cui i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono in aumento, e si inserisce in un quadro di tensioni tra le misure economiche e militari adottate dalla Casa Bianca. La decisione riguarda la limitazione delle restrizioni sul petrolio proveniente dall’Iran.

L’amministrazione Trump allenta la pressione economica su Teheran mentre la alza sul piano militare. Una contraddizione che mette in luce le difficoltà della Casa Bianca davanti all’esplosione dei prezzi della benzina in patria. Con il petrolio sopra i 100 dollari al barile e in aumento di circa il 50% dall’inizio dell’escalation, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato la sospensione per 30 giorni delle sanzioni sugli acquisti di greggio iraniano via mare, nel tentativo di immettere sul mercato fino a 140 milioni di barili e contenere l’impatto sui prezzi dei carburanti. Si continua insomma a colpire l’Iran sul... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mossa della disperazione di Trump per frenare i prezzi del petrolio: stop alle sanzioni sul greggio iraniano Articoli correlati Petrolio, il cortocircuito Usa sulla guerra: Trump all’angolo toglie le sanzioni al greggio iranianoSi tratta dell’ennesimo cortocircuito in una guerra lanciata da Washington e Israele con l’obiettivo di obliterare la capacità militare e di... Leggi anche: Scende il prezzo del petrolio, Trump allenta le sanzioni sul greggio russo. Ma Teheran avverte: «Decidiamo noi la fine della guerra» L'Europa schiacciata tra Trump e Putin: Groenlandia, Ucraina e Venezuela prove del suo fallimento Altri aggiornamenti su Mossa della Discussioni sull' argomento Pozzi e prezzi nel caos, l’idea Usa: navi-scorta a pagamento; Cuba, il regime è sull’orlo del baratro. Ma una mossa sbagliata di Trump potrebbe salvarlo; Per Giorgia è l’ora più buia; Buio pesto alla Domus: Eupalla premia il Napoli di Conte. E per Pisacane i numeri sanno di esonero. SPY FINANZA/ La mossa della Bce per difendere le banche francesiDella Conferenza di Monaco ci hanno raccontato tutto. Tranne l’unica cosa che conta. In realtà, la notizia è stata data. Ma, ovviamente, guardandosi bene dall’andare oltre la mera patina di ... ilsussidiario.net La mossa anti-speculazione della premier Meloni: il decreto è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Per i dem è solo «una mossa elettorale» facebook Aumenta benzina per guerra Iran La 'mossa' di Trump per abbassare prezzi (anche in Italia) x.com