Usa caro-benzina batte guerra | stop alle sanzioni sul petrolio

A meno di un mese dall’avvio degli attacchi contro siti militari iraniani e dall’inizio del conflitto nel Golfo, si segnala che le sanzioni sul petrolio sono state sospese. L’amministrazione Trump ha deciso di fermare le restrizioni sul commercio di petrolio, favorendo così il flusso di carburante, mentre Usa e Iran continuano a confrontarsi sulla questione energetica.

A poco meno di un mese dall’inizio degli attacchi su siti militari iraniani e l’inizio del conflitto nel Golfo, emerge un nuovo, inaspettato complice degli interessi energetici iraniani: l’amministrazione Trump. Nel messaggio social, il Segretario definisce l’Iran «la testa del serpente del terrorismo globale» e l’Operazione Epic Fury come una vittoria che sta giungendo ben «più veloce di quanto ci si aspettasse». Bessent punta il dito contro Tehran e i suoi «attacchi contro le infrastrutture energetiche globali» e, per magia, inizia qui la piroetta che lascia in pura estasi o sgomento, dipende dai casi, il raziocinio del lettore.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Usa, caro-benzina batte guerra: stop alle sanzioni sul petrolio Articoli correlati Leggi anche: Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin Mossa della disperazione di Trump per frenare i prezzi del petrolio: stop alle sanzioni sul greggio iranianoL’amministrazione Trump allenta la pressione economica su Teheran mentre la alza sul piano militare. Dal Sottosuolo alla Pompa di Benzina: L'Incredibile Trasformazione del Petrolio