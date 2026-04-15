Gli Stati Uniti stanno per inviare migliaia di soldati in più in Medio Oriente, aumentando così la presenza militare nella regione. Nei prossimi giorni, le forze militari statunitensi arriveranno con un numero consistente di truppe, senza specificare i dettagli sul piano di rafforzamento. Questa mossa si inserisce in un’azione di consolidamento delle operazioni militari già in corso nella zona.

Gli Stati Uniti si preparano a rafforzare in modo significativo la propria presenza militare in Medio Oriente, con l’invio nei prossimi giorni di migliaia di soldati aggiuntivi. La decisione, secondo quanto riportato dal The Washington Post citando funzionari americani, rientra nella strategia dell’amministrazione guidata da Donald Trump per aumentare la pressione sull’Iran e favorire un accordo che ponga fine alle settimane di tensione e conflitto. Il Pentagono avrebbe disposto il dispiegamento di all’incirca 6 mila militari a bordo della portaerei USS George H.W. Bush e delle unità navali che la accompagnano. A questi si aggiungeranno altri 4.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Usa rafforzano presenza militare in Medio Oriente: migliaia di nuovi soldati in arrivo

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