Gli Stati Uniti si preparano a una possibile invasione di terra in Iran, che potrebbe durare diverse settimane. Sono stati schierati migliaia di soldati in Medio Oriente in vista di un possibile intervento militare. La decisione dipenderebbe da un eventuale ordine del presidente in carica, secondo fonti ufficiali. La situazione resta tesa, con incrementi di forze militari nella regione.

Gli Usa sarebbero pronti a operazioni lunghe “settimane” nel caso in cui Donald Trump decidesse per un’invasione di terra dell’Iran. In ogni caso, non si tratterebbe comunque di un attacco su vasta scala. L’esercito statunitense attaccherebbe solo obiettivi specifici, con l’utilizzo delle forze speciali, per colpire le infrastrutture iraniane nel Golfo Persico e ottenere lo sblocco dello stretto di Hormuz. Usa pronti a "settimane" di invasione dell'Iran La risposta dell'Iran: "Saranno cibo per gli squali" L'entrata in guerra degli Houthi Usa pronti a “settimane” di invasione dell’Iran Il quotidiano statunitense Washington Post... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, Usa pronti a un'invasione di terra "lunga settimane", migliaia di soldati in Medio Oriente

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