È stato soprannominato "Arco di Trump", ma ora l'ultimo progetto edilizio del tycoon ha un nome ufficiale: "Arco Trionfale degli Stati Uniti". Oggi la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha rivelato il nome ufficiale affermando che la gigantesca struttura è in costruzione per celebrare il 250 anniversario dell'indipendenza del Paese. Mostrando la foto, Leavitt ha affermato che l'opera "monumentale" sarà alta 76,2 metri e al suo vertice campeggerà una enorme statua dorata della libertà. Di fatto, diventerà la struttura più grande del suo genere al mondo, superando l'Arco del Trionfo di Parigi, quello di Pyongyan e il Monumento alla Rivoluzione di Città del Messico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, ora l'Arco Trionfale è ufficiale: "Sia di ispirazione per la nazione"

Notizie correlate

Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington: “Deve essere il più grande”(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc...

Mosaner: “Milano Cortina sia fonte d’ispirazione per sognare in grande”(Adnkronos) – Amos Mosaner esordisce con una promessa per Milano Cortina 2026: “Darò il 110%, per avvicinare soprattutto i giovani allo sport e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump presenta via social il suo Arco di Trionfo; Trump ha in programma di costruire un arco trionfale a Washington.; Washington, l’arco trionfale di Trump: 76 metri al Lincoln Memorial; Trump vuole un arco di trionfo a Washington: il progetto monumentale che divide gli USA.

Usa, ora l'Arco Trionfale è ufficiale. Trump pubblica il progetto via socialÈ stato soprannominato Arco di Trump, ma ora l'ultimo progetto edilizio del presidente Donald Trump ha un nome ufficiale: ... iltempo.it

Il governo degli Stati Uniti pubblica nuove immagini del cosiddetto Arco di TrumpVenerdì il governo statunitense ha diffuso nuove immagini dell’arco trionfale che il Donald Trump ... msn.com

Si vede l’arco trionfale innalzato per l’ingresso solenne di Francesco Stefano di Lorena a Firenze. La struttura fu realizzata su progetto dell’architetto francese Jean Nicolas Jadot per celebrare l’arrivo in città del granduca di Toscana. Si trattò di un apparato mo facebook