Usa ora l' Arco Trionfale è ufficiale | Sia di ispirazione per la nazione

Da iltempo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato soprannominato "Arco di Trump", ma ora l'ultimo progetto edilizio del tycoon ha un nome ufficiale: "Arco Trionfale degli Stati Uniti". Oggi la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha rivelato il nome ufficiale affermando che la gigantesca struttura è in costruzione per celebrare il 250 anniversario dell'indipendenza del Paese. Mostrando la foto, Leavitt ha affermato che l'opera "monumentale" sarà alta 76,2 metri e al suo vertice campeggerà una enorme statua dorata della libertà. Di fatto, diventerà la struttura più grande del suo genere al mondo, superando l'Arco del Trionfo di Parigi, quello di Pyongyan e il Monumento alla Rivoluzione di Città del Messico.🔗 Leggi su Iltempo.it

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