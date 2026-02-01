Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington | Deve essere il più grande

Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco trionfale più grande di quello di Parigi. Il progetto, annunciato dal presidente degli Stati Uniti, punta a creare un monumento imponente e visibile da lontano. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sui costi, ma l’intenzione è di fare qualcosa che si noti e lasci il segno.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc de Triomphe di Parigi, ma più grande. "Siamo la nazione più grande e potente. Vorrei che fosse il più grande di tutti", ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

