Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington | Deve essere il più grande

Da periodicodaily.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco trionfale più grande di quello di Parigi. Il progetto, annunciato dal presidente degli Stati Uniti, punta a creare un monumento imponente e visibile da lontano. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sui costi, ma l’intenzione è di fare qualcosa che si noti e lasci il segno.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc de Triomphe di Parigi, ma più grande. "Siamo la nazione più grande e potente. Vorrei che fosse il più grande di tutti", ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Secondo quanto.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Trump Washington

Trump vuole un arco colossale a Washington: “Più alto della Casa Bianca”

Donald Trump ha annunciato il suo progetto per un enorme arco a Washington.

Chivu scuote il gruppo: «È l’ora di osare. Una grande squadra deve essere più forte delle frustrazioni»

Chivu invita la squadra a superare le difficoltà con responsabilità e coraggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trump Washington

Argomenti discussi: Nella partita con Trump la briscola rimane il Green Deal; Trump inaugura il Board of Peace con una ventina di firme: Italia e Polonia vogliono entrare - Gaza, Costa frena sul Board of Peace: Dubbi su governance e compatibilità con l'ONU; Trump cambia idea sull'immigrazione, nuovo piano: la frenata del presidente; Zelensky scettico sulla mini-tregua proposta da Trump. Il Cremlino conferma che si asterrà dagli attacchi.

Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington: Deve essere il più grande(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc de Triomphe di Parigi, ma più grande. Siamo la naz ... pianetagenoa1893.net

trump conferma i pianiTrump conferma i dazi contro i paesi Ue che hanno inviato truppe in GroenlandiaIl presidente Usa non molla: le sanzioni economiche aumenteranno se non sarà raggiunto un accordo sul controllo dell’isola danese Trump conferma i dazi contro i paesi Ue  – Lo farò, al 100%. Così Do ... liberoreporter.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.