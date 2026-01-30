Amos Mosaner promette di dare il massimo per Milano Cortina 2026. L’atleta si impegna a coinvolgere i giovani nello sport e a far conoscere il curling, uno sport ancora poco diffuso in Italia. Mosaner spera che questa occasione ispiri i giovani a sognare in grande e a scoprire nuove discipline.

(Adnkronos) – Amos Mosaner esordisce con una promessa per Milano Cortina 2026: “Darò il 110%, per avvicinare soprattutto i giovani allo sport e contribuire a far crescere una disciplina come il curling, che ha ancora tanto da offrire e da far scoprire al pubblico italiano”. Oro olimpico a Pechino 2022 nel doppio misto con Stefania Constantini, l’azzurro sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, il prossimo 6 febbraio. “Mi hanno detto che avrei avuto questo privilegio a metà dicembre – racconta all’Adnkronos -. Non ci avevo mai pensato, ma a sei mesi dalle Olimpiadi la possibilità aveva iniziato a farsi strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mosaner: “Milano Cortina sia fonte d’ispirazione per sognare in grande”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Amos Mosaner, intervista: Milano Cortina sia fonte di ispirazione per i giovani; Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Mosaner: Milano Cortina sia fonte d’ispirazione per sognare in grande.

Mosaner: Milano Cortina sia fonte d'ispirazione per sognare in grande(Adnkronos) - Amos Mosaner esordisce con una promessa per Milano Cortina 2026: Darò il 110%, per avvicinare soprattutto i giovani allo sport e contribuire a far crescere una disciplina come il curlin ... msn.com

Brignone, Fontana, Mosaner, Pellegrino: Milano-Cortina, chi sono i quattro portabandiera azzurriFederica Brignone, nata a Milano il 14 luglio 1990, è la prima atleta italiana ad aver vinto una gara in tutte le specialità dello sci alpino (slalom gigante, slalom speciale, supergigante, discesa li ... tuttosport.com

Tra le azzurre pronte a conquistare Milano Cortina c’è anche la tuscolana Francesca Lollobrigida, due volte medagliata a Pechino 2022 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il Viminale e il piano di sicurezza: attenzione ai presidi di protesta anti-Ice x.com