Maxi tamponamento tra 30 veicoli in Colorado | 4 morti e almeno 29 feriti

Un maxi tamponamento ha coinvolto 30 veicoli a Pueblo, in Colorado, causando quattro morti e almeno 29 feriti. L’incidente è avvenuto sulla strada principale durante una giornata con nebbia intensa e scarsa visibilità. Tra i veicoli coinvolti ci sono auto e camion, molti dei quali si sono scontrati a catena. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato il tamponamento, mentre le operazioni di soccorso sono in corso sul luogo. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Maxi incidente ieri a Pueblo, in Colorado (USA), che ha coinvolto 30 veicoli, tra auto per il trasporto passeggeri e camion: il bilancio è di 4 vittime e almeno 29 feriti, indagini in corso sulle cause.