Usa-Iran Stretto di Hormuz e negoziati | i messaggi di Trump e lo scenario

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardano questioni di petrolio, il controllo dello Stretto di Hormuz e l’arricchimento dell’uranio, mentre si avvicina la scadenza della tregua prevista per il 21 aprile. Recenti messaggi da parte dell’amministrazione statunitense indicano la possibilità di riprendere i negoziati con Teheran, nel tentativo di trovare una soluzione alla situazione di stallo. La questione resta aperta, con le parti attentive alle prossime mosse.

(Adnkronos) – Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento dell'uranio. Si apre uno spiraglio per un nuovo round di colloqui tra Usa e Iran per porre fine alla guerra, congelata per ora dalla tregua che scade il 21 aprile. Intanto i temi chiave – sui quali si è arenato l'accordo a Islamabad – non cambiano nel.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump

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