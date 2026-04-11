Oggi si tengono negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, con le parti che si incontrano in un clima di scarsa fiducia. Nel frattempo, il governo israeliano prepara interventi militari nella regione, mentre le tensioni si concentrano sulla gestione della presenza militare nello Stretto di Hormuz. La giornata segna un momento chiave in un quadro di delicata instabilità tra le potenze coinvolte.

È il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Il presidente Donald Trump ribadisce la linea dura sullo Stretto di Hormuz, definito acque internazionali, mentre Teheran si presenta al tavolo con una delegazione imponente ma senza fiducia negli Usa. Sullo sfondo restano le mine nello Stretto, la capacità missilistica iraniana ancora significativa e il rischio concreto che il confronto diplomatico possa fallire, riaprendo la strada a una nuova escalation militare. Dopo settimane di scontri che hanno coinvolto il blocco dello Stretto di Hormuz e causato una crisi energetica globale, il mondo guarda con il fiato sospeso a Islamabad.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, sono iniziati i negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raid

Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloInizia, seppur difficoltosamente, a mettersi in moto il processo diplomatico volto a chiudere la guerra in Iran.

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa