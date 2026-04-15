Usa i permessi dei domiciliari per spacciare cocaina e giocare d’azzardo | arrestato

Una persona di 26 anni, cittadino albanese, è stata arrestata dopo che la polizia ha scoperto che sfruttava i permessi concessi per i domiciliari per spacciare cocaina e partecipare a giochi d’azzardo. Durante un’operazione condotta nel fine settimana, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. Le indagini si sono concentrate sulle sue attività durante i periodi di detenzione domiciliare.

Nello scorso fine settimana, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 26 anni. L'indagine è partita a marzo, quando gli investigatori hanno notato l'uomo muoversi a bordo di un'utilitaria per incontrare noti assuntori di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina, arrestato Carinaro, arrestato 22enne: continuava a spacciare anche agli arresti domiciliariDovrà espiare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 22enne di origine... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Stretta alleanza INDIA-ISRAELE e sogni indiani di egemonia delusi dagli USA; Guerra Iran, l'Europa aiuta gli Usa ma senza esporsi: il retroscena; Stretto di Hormuz, scatta il blocco USA deciso da Trump: come funziona e perché è un’operazione rischiosa; Das amerikanische KI-Paradox: Weltmacht im Genehmigungsstau – Während Amerika klagt, baut China die KI-Infrastruktur - Xpert.Digital. Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che ha usato per attività ricreative il permesso per assistere il familiare disabile Quello dei permessi da legge ... disabili.com Axios: «Usa non hanno accettato di prolungare il cessate il fuoco» - facebook.com facebook Secondo "Repubblica", i rapporti tra #Usa e #Italia "non erano caduti così in basso nemmeno a #Sigonella", all'epoca della crisi diplomatica del 1985. Insomma, lo scontro #Trump- #Meloni peggio di quando si sfiorò uno scontro armato nella base militare... x.com