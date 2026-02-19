Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina arrestato

Un uomo di 26 anni, di origine albanese e senza abitazione stabile, è stato catturato dai carabinieri mentre distribuiva cocaina per le vie di Bastia Umbra. La polizia ha fatto irruzione e lo ha sorpreso con un certo quantitativo di droga in tasca, pronto alla vendita. Il gesto rapido dei militari ha evitato che la sostanza circolasse ulteriormente tra i cittadini del quartiere. L’arresto si è concluso con la detenzione dell’uomo, che ora si trova in attesa di giudizio. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a numerosi passanti.

È successo a Bastia Umbra. Sequestrati quarantasei involucri di stupefacente pronto per lo smercio Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina per strada. È successo a Bastia Umbra dove un 26enne di origine albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dalla ricostruzione i militari hanno sorpreso il giovane nell'intento di cedere una dose di cocaina a un acquirente, un 50enne residente a Perugia. I carabinieri hanno proceduto con la perquisizione dell'uomo, del veicolo e della camera della struttura ricettiva in cui alloggiava.