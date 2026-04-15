Usa i democratici presentano una risoluzione d’impeachment contro Hegseth

I democratici alla Camera degli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di presentare cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa. Le accuse mosse riguardano presunti abusi di potere, crimini di guerra e altri illeciti. La decisione si basa su una serie di accuse formali che verranno sottoposte all’attenzione dei membri del Congresso. La proposta segue un percorso di indagini e discussioni sulla condotta dell’alto dirigente.

I democratici della Camera Usa presenteranno cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. Lo riporta Axios, sottolineando che la misura non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata al Congresso, ma è l’ultimo segnale che i dem si sono compattati attorno a Hegseth come loro nuovo principale bersaglio nel governo Trump. In precedenza, avevano spinto per l’impeachment dell’ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e dell’ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi. La risoluzione di...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, i democratici presentano una risoluzione d’impeachment contro Hegseth Notizie correlate Axios, Dem presentano risoluzione d'impeachment contro HegsethI Dem della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere,... Usa, impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth per la guerra in Iran: l’iniziativa dei democraticiSi apre un nuovo fronte politico negli Usa attorno alla gestione del conflitto con l’Iran. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trump, in America cresce il dubbio sulla sua tenuta mentale; Usa, Kamala Harris ci riprova. L'ex vicepresidente apre alla corsa del 2028, possibile rivalsa o sconfitta annunciata?. Usa, i democratici presentano una risoluzione d’impeachment contro HegsethI democratici della Camera Usa presenteranno cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. lettera43.it USA: dem presentano risoluzione d’impeachment contro Hegseth, AxiosI democratici della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. swissinfo.ch Bene i volumi in Usa e Europa, Leapmotor porta in dote 22mila unità. Nel Vecchio Continente i lanci di citycar fanno recuperare l’85% - facebook.com facebook Secondo "Repubblica", i rapporti tra #Usa e #Italia "non erano caduti così in basso nemmeno a #Sigonella", all'epoca della crisi diplomatica del 1985. Insomma, lo scontro #Trump- #Meloni peggio di quando si sfiorò uno scontro armato nella base militare... x.com