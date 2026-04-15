La presidente della Commissione europea ha fatto un commento sull'Ungheria, paragonando il voto odierno alle rivolte del 1956, senza però fare riferimento diretto alla bandiera ungherese. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni, mentre si discute sulla percezione degli eventi storici e sulla situazione politica nel paese. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni di questa scelta lessicale.

La ciambella con la ricetta estemporanea della baronessa Ursula von der Leyen è stata sfornata dalla presidenza della Commissione europea senza il buco, diversamente dalla bandiera ungherese della rivolta del 23 ottobre 1956. A Budapest il tricolore antisovietico aveva infatti un foro al centro, perché gli insorti di quella rivolta di popolo avevano ritagliato e gettato via il simbolo comunista. La presidente a 12 stelle, popolare tedesca, con un ardito quanto incomprensibile parallelismo ha pastrocchiato paragonando gli ungheresi di allora a quelli di oggi: «Ce l’avete fatta di nuovo contro ogni previsione, come nel 1956, quando vi siete coraggiosamente ribellati, quando siete stati i primi a tagliare il filo spinato che divideva il nostro continente».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ursula, svarione sull'Ungheria: riscrive la storia e paragona il '56 al voto di oggi

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