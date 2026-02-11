Settanta anni dopo la rivoluzione del ’56, l’Ungheria torna a essere al centro dell’attenzione. Il professor Federigo Argentieri, alla John Cabot University, ha tenuto una Lectio Magistralis sulla strada percorsa dal paese, dalla rivoluzione ai giorni nostri. Nagy, uno dei protagonisti di allora, ha commentato che oggi Viktor Orbán non è più un leader democratico. La memoria di quell’evento storico si mescola con le accuse di un presente sempre più autoritario.

A settant’anni dall’ingresso dei carri armati sovietici a Budapest, il Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, diretto dal professor Federigo Argentieri, ha dedicato una Lectio Magistralis alla parabola storica dell’Ungheria verso la democrazia. Protagonista dell’incontro il professor András Nagy, tra i più autorevoli storici dell’Ungheria contemporanea e docente dell’Università della Pannonia. Moderato da Martina Atanasova, presidente del club studentesco per le relazioni internazionali della JCU e componente del comitato consultivo del Guarini, l’evento ha messo a confronto il percorso del paese dall’ingresso nell’Onu fino all’adesione all’Unione europea, interrogandosi sui parallelismi tra le due fasi storiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Ungheria 70 anni dopo la rivoluzione del ’56. Nagy: “Oggi Orbán non più democratico”

Approfondimenti su Ungheria 1956

Il 12 aprile 2026 si terranno in Ungheria le elezioni che vedranno Viktor Orbán affrontare una sfida più complessa rispetto al passato.

La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di prigione Maja T.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ungheria 1956

Argomenti discussi: L'Ungheria condanna a 8 anni di carcere l'attivista Maja T.: era accusata degli stessi reati di Ilaria Salis; Condannata a otto anni in Ungheria l'attivista Maja T. Il portavoce di Orbán: Terrorista antifa, complice di Ilaria Salis; Processo Ilaria Salis, 8 anni di carcere per un'attivista tedesca; Budapest condanna la tedesca Maja T., sette anni in contumacia a Gabriele Marchesi.

L'Ungheria 70 anni dopo la rivoluzione del '56. Nagy: Oggi Orbán non più democraticoA 70 anni dalla Rivoluzione del ’56, la lectio magistralis del professor András Nagy alla John Cabot University ripercorre la traiettoria democratica di Budapest e denuncia la svolta filorussa ed euro ... ilfoglio.it

Otto anni di carcere senza DNA né testimoni: chi è davvero Maja T. e come l’Ungheria l’ha condannataCondannata a Budapest per le violenze del Giorno dell’Onore, l’attivista tedesca è stata giudicata colpevole sulla base di videosorveglianza e indizi. Il cognome resta ignoto, l’estradizione è stata ... giornalelavoce.it

O Camiño Febbraio 3 OFICINA DE ACOGIDA ACOGIDAAL AL PEREGRINO compleatoroeeet Nove Completa tuo gistrazione Comy Bar: Orbe.dese desecionis Pulelit..* SANCEI Dacromier iratlomo nnaw e Oggi sono arrivati 98 pellegrini - facebook.com facebook