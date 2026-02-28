Sanremo 2026 la finale del Festival si apre con una riflessione sugli attacchi in Iran | Dobbiamo proteggere i bambini dalle guerre – Il video

La finale del Festival di Sanremo 2026 si apre con un video che affronta gli attacchi in Iran, con un messaggio sulla protezione dei bambini dalle guerre. Le luci si accendono sul palco e l’attenzione si sposta sulla scena principale, mentre vengono trasmessi i primi interventi e le esibizioni degli artisti. La serata prosegue con l’attenzione rivolta alle performance e alle dichiarazioni dei partecipanti.

Si accendono le luci sull'ultima e più attesa serata del Festival di Sanremo. Al centro del palco del Teatro Ariston, Carlo Conti apre la finale affiancato da Laura Pausini e dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti: un trio d'eccezione chiamato a guidare il pubblico nella notte che decreterà il vincitore della 76esima edizione della kermesse. Prima che la gara entri nel vivo, i conduttori scelgono però di soffermarsi su quanto sta accadendo sullo scenario internazionale. L'attenzione va alla crisi che sta attraversando il Medio Oriente, segnata da una vasta offensiva militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro obiettivi in...

Sanremo 2026, al via la seconda serata: Laura Pausini apre il Festival. Si inizia con le Nuove proposte

Sanremo: la settimana del Festival si apre a Casa Sanremo con la presentazione di Pythika e il Ministro Alessandra Locatelli a cura del MeiIl MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, storica manifestazione della scena musicale indipendente italiana, compie 30 anni e si prepara alla...

Sanremo 2026, la finale in diretta. Giorgia Cardinaletti illumina l'Ariston: Buonasera all'orchestra, sognavo da sempre di dirlo

Chiello a Sanremo 2026 col look della serata finale: uno smoking Saint Laurent dal twist rock

