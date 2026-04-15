Urgnano alloggio occupato abusivamente il Comune si oppone all’archiviazione | Giusto perseguire chi danneggia il patrimonio comunale

A Urgnano, le luci accese e alcuni movimenti sospetti in un alloggio hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Il Comune si è opposto alla richiesta di archiviazione del procedimento legale riguardante l’occupazione abusiva dell’immobile, sostenendo che è giusto perseguire chi danneggia il patrimonio pubblico. La questione è ora al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

Urgnano. Sono state le luci accese e qualche movimento “insolito” a insospettire i residenti che, subito, hanno lanciato l’allarme. Nulla di strano, almeno all’apparenza, non fosse che quell’appartamento, di proprietà comunale, risultava essere da poco sfitto e pronto per una nuova assegnazione. La segnalazione ha fatto scattare i controlli e le verifiche del caso da parte delle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza abusiva di una persona all’interno dell’alloggio. Circostanze che hanno portato l’ente a sporgere denuncia per occupazione abusiva di immobile. Intanto sono state tempestivamente attivate alcune misure di tutela del patrimonio pubblico: per prevenire ulteriori intrusioni, il Comune ha infatti disposto la messa in sicurezza dello stabile con la chiusura degli appartamenti liberi presenti nell’edificio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Alloggio popolare occupato abusivamente, il Comune di Salerno ordina lo sgombero: "Non hanno i requisiti"L'amministrazione intima la liberazione dell'immobile entro un mese e dispone l'immediato distacco della fornitura idrica Nuova ordinanza contro... A Città Sant'Angelo sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamenteOperazione di sgombero della polizia locale di Città Sant'Angelo assieme all'Ater e all'amministrazione comunale.