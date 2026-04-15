Un’esposizione di arte digitale si inaugura presso il terminal dell’aeroporto, presentando le opere dell’artista noto come Giampietro. La mostra, organizzata da Nice to Meet You, si svolge in uno degli spazi più frequentati del luogo di transito. Le installazioni sono visibili ai viaggiatori che transitano tra i vari gate, offrendo un’esperienza visiva diversa nel contesto dell’ambiente aeroportuale.

L’ arte digitale firmata Nice to Meet You torna nella location più suggestiva dell’aeroporto Malpensa, la Porta di Milano al Terminal 1 dove si alternano mostre artistiche che catturano l’attenzione e l’interesse dei passeggeri in arrivo e in transito con Uprise di Fabio Giampietro, un progetto espositivo che unisce pittura di grande formato e installazione video digitale in un'unica opera ibrida, concepita appositamente per il videowall Led di 12 metri. Sesto appuntamento di Nice to Meet You, il programma di arte digitale promosso da Sea Aeroporti Milano e prodotto da Meet Digital Culture Center con la curatela di Maria Grazia Mattei è un progetto pensato per presentare Milano attraverso il linguaggio contemporaneo di sei new media artisti italiani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uprise, l’arte digitale di Giampietro a Malpensa

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