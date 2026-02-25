L’arte digitale nella mostra Parallasse

La mostra “Parallasse” si tiene perché gli artisti vogliono esplorare le potenzialità dell’arte digitale. In questa esposizione, le opere si concentrano su nuove tecniche di visualizzazione e interattività, attirando molti visitatori appassionati di tecnologia e arte contemporanea. Gli artisti hanno realizzato installazioni che coinvolgono il pubblico e sfidano i tradizionali confini creativi. L’esposizione rimane aperta fino a venerdì negli spazi di San Carpoforo dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Parallasse è la mostra collettiva visitabile sino a venerdì negli spazi di San Carpoforo dell' Accademia di Belle Arti di Brera. Presentate le opere di 16 artisti: Massimo Barbero, Barbara Boiocchi, Angela Maria Cortese, Sara Caushaj, Agnese Cuomo, Vanina Lappa, Amin Lazazat, Giuseppe Romano Luzzi, Caterina Manzocchi, Orazio Marino, Indira Offerman, Mariana Oliboni, Miriam Pilia, Fabio Samela, Qiao Shiyi, Francesco Taverniti. La mostra si inserisce nel vasto programma di iniziative realizzate per la celebrazione dei 250 anni dell' Accademia di Belle Arti di Brera, nell'ambito del progetto City Open Museum, di cui Brera è partner strategico.