L’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale: rafforzare l’unità tra gli Stati membri e promuovere una vera identità europea. Il percorso verso questa integrazione richiede dialogo e collaborazione, superando divisioni storiche e politiche. Solo attraverso un impegno condiviso si potrà garantire stabilità e progresso per tutta la comunità europea, rafforzando anche il senso di appartenenza tra i cittadini.

“Purtroppo si è fatta l’Italia, ma non si fanno gli italiani” pare lamentasse Massimo d’Azeglio. Era stato presedente del Consiglio del Regno di Sardegna e, nel 1860, fu il primo governatore della Provincia di Milano dopo l’unificazione. Massone e cattolico, patriota e federalista, morì nel 1866 dopo aver colto con lucidità profetica il divario tra istituzioni e identità collettiva. A oltre sessant’anni dai Trattati di Roma, possiamo applicare la medesima riflessione al progetto europeo. Abbiamo costruito una Europa istituzionale, senza forgiare una coscienza europea condivisa. Una costruzione basata quasi esclusivamente su dogmi economici neoliberisti, sul modello finanzcapitalista dell’America reaganiana e post reaganiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fatta l’Europa, ora bisogna fare gli europei: l’Ue al bivio si gioca la sua unità

L'Europa si trova oggi a un momento di transizione, un crocevia tra continenti e culture.

