eurolega bivio fenerbahce olimpia per il colpaccio

Oggi alle 18.45 l’Olimpia Milano affronta il Fenerbahçe nella 32esima partita di Eurolega. La partita si svolge sul campo dei campioni d’Europa in carica, che ospitano la squadra italiana in un momento importante della competizione. Entrambe le formazioni cercano di ottenere un risultato positivo in questa sfida cruciale.

Sarà il parquet dei campioni d’Europa in carica a ospitare quest’oggi, alle 18.45, l’ Olimpia Milano nel suo 32esimo match di Eurolega. Sarà nella casa del Fenerbahce Istanbul che i biancorossi proveranno a fare il colpaccio per continuare a sognare l’aggancio alla zona play-in, dopo che le vittorie su Barcellona e Maccabi in casa l’hanno rimessa sulla cartina geografica della lotta per il passaggio del turno, con una sola vittoria di distanza dalle squadre che occupano il decimo posto. I turchi non sono solo la formazione che ha vinto la competizione nel maggio 2025, ma sono anche quelli che, al momento, la comandano con 22 vittorie su 31 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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