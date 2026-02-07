Investito davanti al ristorante uomo soccorso e portato in ospedale

Questa mattina a Provaglio d’Iseo un uomo di 63 anni è stato investito davanti a un ristorante sulla via Sebina, la strada provinciale 11. L’uomo è stato soccorso sul posto e poi portato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

A Provaglio d’Iseo, la mattinata di oggi – sabato 7 febbraio – è stata segnata da un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 63 anni lungo la via Sebina, la Strada provinciale 11 che attraversa il paese. L’episodio si è verificato intorno alle 9:45, nei pressi del ristorante-pizzeria La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Provaglio dIseo

Sabato mattina a Brescia, un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta in via Triumplina, davanti al ristorante Sanshi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Engaged to dead! Framed for 5 yrs, terminally ill, she’s tortured by her ex and best friend!

Ultime notizie su Provaglio dIseo

Argomenti discussi: Incidente alle porte di Milano, ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpo; Ferita in modo serio una donna investita da uno scooter davanti al Barilla Center; Sorpasso azzardato in auto: 24enne travolge e uccide un ciclista di 40 anni; Mirco Garofano investito e ucciso in via Fiorentini. I testimoni: L'auto andava a tutta velocità.

Investito davanti al ristorante, uomo soccorso e portato in ospedaleA Provaglio d’Iseo, la mattinata di oggi – sabato 7 febbraio – è stata segnata da un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 63 anni lungo la via Sebina, la Strada provinciale 11 che attraversa ... bresciatoday.it

Esce dal ristorante, investito davanti agli amici: Mario Parodi muore a 66 anniUn altro nome si aggiunge alla tragica lista delle vittime della strada nella Città metropolitana di Genova. Si chiamava Mario Parodi, aveva 66 anni ed era residente in vallata: è morto ieri sera, in ... primocanale.it

Uno studente investito davanti al Mennea. Al via una petizione condivisa dai rappresentanti di Udu Bari: «Chiediamo soluzioni prima che ci sia una tragedia» facebook