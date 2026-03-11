Jesi studente si sente male durante la festa dei 100 giorni alla maturità | soccorso ai giardini pubblici e trasferito in ospedale dopo il collasso davanti ai compagni
Durante la festa dei 100 giorni alla maturità a Jesi, uno studente si è improvvisamente sentito male mentre si trovava nei giardini pubblici. Dopo aver collassato davanti ai compagni, è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito in ospedale. L’evento si è verificato nella mattinata di ieri e ha coinvolto vari presenti alla cerimonia.
Un malore improvviso ha segnato ieri mattina a Jesi la festa dei 100 giorni all’esame di maturità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
