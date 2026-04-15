Oggi su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata di “Uomini e Donne”, con le anticipazioni che riguardano il Trono Over e quello Classico. La diretta streaming permette di seguire l’appuntamento di mercoledì 15 aprile 2026, con video disponibili su Witty TV. La puntata mostra le dinamiche tra i partecipanti, con discussioni e confronti tra corteggiatori e tronisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 15 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata lo scontro tra Marina e Sabrina. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con le due corteggiatrici Martina ed Elisa. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (15 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Notizie correlate

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 9 aprile 2026 in onda su Canale 5.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni: Stai zitta! e scoppia la lite, puntata infuocata; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 7 al 10 aprile 2026. Torna Cristina, lite tra Elisa e Ciro; Uomini e Donne, anticipazioni 9 aprile: scontro tra Ciro, Elisa e Martina. Paola esce con Paolo; Uomini e donne, le anticipazioni (8 aprile): Cristina Tenuta torna in studio, Elisa Leonardi si sente offesa da un gesto di Ciro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONI 14 APRILE 2026 | Elisa si dichiara a Ciro SolimenoLo studio di Uomini e Donne si riapre per una nuova registrazione del trono classico e over: ecco tutte le anticipazioni. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 15 aprile 2026: Gemma chiude con AntonioUomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: Gemma chiude con Antonio, torna Jasna anche se per poco e Cinzia accusa Barbara. mondotv24.it

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità https://fanpa.ge/jTh6M - facebook.com facebook