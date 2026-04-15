Unreal con il mentalista Valerio Cavaliero
UNREAL Con il Mentalista Valerio CavalieroGiovedì 23 AprileOre 21:30Viaggio tra Illusionismo Psicologico, Parapsicologia e Sincronicità.Preparatevi per un’esperienza ai confini della percezione.Dimenticate tutto ciò che credete di sapere sulla realtà.Valerio Cavaliero è considerato uno dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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