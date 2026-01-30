Il mentalista Francesco Tesei torna a teatro con uno show che inneggia alla meraviglia al Fabbri in scena Wow

Il mentalista forlivese Francesco Tesei torna a teatro con uno spettacolo che promette di sorprendere il pubblico. Venerdì sera, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, Tesei presenta

A colpi di pennello, attraverso racconti ed “esperimenti” di mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico, la meraviglia emerge nello show come emozione primordiale e come elemento fondamentale per sviluppare la capacità di cogliere sfumature della realtà che arricchiscono l'esistenza di dimensioni, significato e bellezza. Senza bisogno di scomodare alcun “potere paranormale”, e contemporaneamente senza ridurre l’esperienza a una serie di “enigmi da risolvere”. Biglietti da 25 a 27 euro. Prevendite disponibili alla biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 381) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.🔗 Leggi su Forlitoday.it

