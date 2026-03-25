Unreal | viaggio nell' illusionismo psicologico con il mentalista Valerio Cavaliero

Unreal invita il pubblico a un viaggio che attraversa i confini della percezione, combinando elementi di illusionismo psicologico, parapsicologia e sincronicità. La performance è condotta dal mentalista Valerio Cavaliero, che utilizza tecniche e suggestioni per creare un’esperienza coinvolgente e sorprendente. La manifestazione si propone di esplorare le potenzialità dell’illusionismo e delle percezioni extrasensoriali, offrendo un intrattenimento che stimola la mente e i sensi.

UNREAL Con il Mentalista Valerio CavalieroViaggio tra Illusionismo Psicologico, Parapsicologia e SincronicitàPreparatevi per un’esperienza ai confini della percezione.Dimenticate tutto ciò che credete di sapere sulla realtà.Valerio Cavaliero è considerato uno dei migliori mentalisti d’Italia Performer di The Best of Italia's Got Talent e Below Deck Mediterranean, visto in oltre 20 Paesi su piattaforme globali come Sky, Prime Video, Channel 4, Bravo TV e Now TV.Con oltre duemila spettacoli all'attivo, si esibisce per aziende internazionali d’eccellenza come Aston Martin, Mercedes-Benz e DFN Luxury, portando in scena il suo mentalismo ad altissimo impatto emozionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Unreal: viaggio nell'illusionismo psicologico con il mentalista Valerio Cavaliero Articoli correlati Teatro, giocoleria e illusionismo. Tre giorni con il Buskers FestivalL’atmosfera di Carnevale entra nel Cuore Adriatico che si trasforma in un palcoscenico animato da spettacoli dal vivo. Quando il viaggio dei sogni diventa un shock psicologico, che cos’è la sindrome di ParigiSi può essere "malati" di delusione? La sindrome di Parigi è un disturbo secondo il quale alcuni turisti avrebbero uno shock immenso quando capiscono...