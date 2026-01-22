Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini | lo studio sulle apnee notturne

Uno studio australiano suggerisce che un semplice spray nasale salino può migliorare il sonno dei bambini affetti da apnee notturne, risolvendo i disturbi nel 50% dei casi. Questa soluzione potrebbe ridurre la necessità di interventi chirurgici alle tonsille e adenoidi, offrendo un approccio meno invasivo e più sostenibile per il trattamento di tali disturbi respiratori durante il sonno.

Uno studio australiano rivela che uno spray nasale salino può risolvere i disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno nel 50% dei bambini, evitando spesso interventi a tonsille e adenoidi. Un’alternativa economica e sicura per snellire le liste d’attesa e migliorare il riposo.🔗 Leggi su Fanpage.it

