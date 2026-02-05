Nuovo vaccino spray nasale ferma l’influenza aviaria prima che infetti

Gli scienziati della Washington University di St. Louis hanno messo a punto un nuovo vaccino spray nasale contro l’influenza aviaria H5N1. I primi test sugli animali mostrano che il farmaco può fermare l’infezione prima che si diffonda. Ora si spera di poter passare rapidamente alle sperimentazioni sugli esseri umani.

Gli scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno sviluppato un vaccino spray nasale in grado di bloccare l’infezione da influenza aviaria H5N1 negli animali. A differenza dei vaccini tradizionali, questo spray agisce direttamente nel naso e nei polmoni, riducendo sia la gravità della malattia sia la trasmissione del virus. Lo studio, pubblicato il 30 gennaio su Cell Reports Medicine, suggerisce un’alternativa efficace anche quando i vaccini influenzali standard non sono sufficienti. L’H5N1 è stato rilevato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2014, e da allora ha colpito non solo gli uccelli selvatici ma anche gli animali da fattoria e, in rari casi, l’uomo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Approfondimenti su Washington University School Of Medicine

L’influenza aviaria, trasmessa dagli uccelli migratori, rappresenta una preoccupazione crescente in Italia e in Europa.

Ultime notizie su Washington University School Of Medicine

