A un docente di Unipa il dottorato in Giurisprudenza honoris causa nella più antica università tedesca

Un docente di diritto romano dell’Università di Palermo ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza honoris causa dall’Università di Heidelberg, la più antica istituzione universitaria tedesca. La cerimonia si è svolta di recente e l’onorificenza è stata conferita in riconoscimento del suo contributo nel campo del diritto europeo e romano. Questa università tedesca è tra le più antiche del Paese.

Riconoscimento per Mario Varvaro dall'ateneo di Heidelberg. Il rettore Midiri: "Per noi è motivo di orgoglio che conferma la qualità della nostra ricerca" Varvaro fa parte della comunità degli Humboldtiani, che conta fra i suoi componenti ben 63 premi Nobel, e di recente ha ottenuto un finanziamento del Mur di oltre 2 milioni di euro per il progetto Rifril, da lui ideato e coordinato. “Il dottorato conferito al professor Varvaro – afferma il rettore Massimo Midiri – è motivo di orgoglio per l’intero Ateneo, che vede riconosciuta a livello internazionale la qualità della propria ricerca nella tradizione della scuola romanistica inaugurata da Salvatore Riccobono”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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