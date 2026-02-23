Università il biologo marino Silvestro Greco riceve l’Honoris Causa

Il riconoscimento a Silvestro Greco deriva dal suo lavoro pionieristico sulla conservazione delle barriere coralline. Durante la cerimonia, verrà premiato per aver sviluppato metodi innovativi di studio sull’ecosistema marino, contribuendo alla tutela ambientale. La cerimonia si terrà giovedì 26 febbraio alle 11 nell’Aula Magna dell’Ateneo di Messina, attirando studenti e ricercatori interessati alle sue ricerche. La sua presenza rappresenta un importante momento di valorizzazione della ricerca scientifica italiana.

Esperto in gestione sostenibile delle risorse ittiche e conservazione della biodiversità, Greco sarà celebrato giovedì 26 febbraio in Aula Magna. Durante la cerimonia terrà una Lectio sul modello “One Health” Si svolgerà giovedì 26 febbraio, alle ore 11 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale” al professore Silvestro Greco, Ordinario in Ecologia presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il biologo marino terrà una Lectio incentrata sui temi dell’approccio analitico-integrato “One health”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

All’Università Pegaso Laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina MaltiOggi l’Università Pegaso ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti, psicologa dello sviluppo di fama internazionale.

