La squadra di rugby di Treviso ha subito un'eliminazione nei quarti di finale di Challenge Cup dopo aver perso contro Exeter. Nonostante la delusione, la formazione ha mostrato un buon livello offensivo durante la partita. Il risultato ha lasciato ancora aperta la ferita della sconfitta, ma la squadra si prepara a reagire e a riprendere il cammino nel campionato. La situazione resta complessa, con il morale da rafforzare.

La ferita è ancora aperta, ma la Benetton Treviso prova a trasformare la delusione in slancio. L’eliminazione nei quarti di finale di Challenge Cup contro Exeter resta difficile da accettare, soprattutto per una prova offensiva di alto livello. “Il dispiacere è tanto e non possiamo nascondere la frustrazione”, ammette Leonardo Marin sul sito della società, sottolineando però come i 41 punti segnati contro una delle difese più solide d’Europa rappresentino “un aspetto positivo da cui ripartire” in vista del finale di stagione. Archiviata l’Europa, il focus si sposta ora sullo United Rugby Championship, dove sabato a Monigo arriva il Munster per il Round 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Benetton, Marin suona la carica

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