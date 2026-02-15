M' illumino di meno luci spente a palazzo Donini La Regione aderisce alla campagna contro il cambiamento climatico
In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in programma il 16 febbraio, anche la Regione Umbria aderisce a "M'illumino di meno", la campagna promossa da Caterpillar-Rai Radio2 che, per la ventiduesima edizione si trasforma in "M'illumino di
"M'illumino di meno": a Gatteo luci spente e laboratori
Il Comune di Gatteo ha deciso di spegnere le luci e organizzare laboratori per “M’illumino di meno” il 16 febbraio, volendo coinvolgere cittadini e scuole nella riduzione dei consumi energetici.
Tributaristi al buio per il clima: l’Int aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026, spegnendo le luci il 16 febbraio.
#M'illumino-di-Meno-2026 || L'Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a 'M'illumino di Meno 2026'.
M'illumino di meno, quest'anno la sfida passa dalla scienzaIn occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili - che si celebra lunedì 16 febbraio - la
M'illumino di Meno, l'iniziativa dedicata al risparmio energetico approda a GirifalcoL'IC Scopelliti di Girifalco ospiterà lunedì sedici febbraio un incontro speciale dedicato a M'illumino di Meno. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale con il vicesindaco Alessia Burdi
M'ILLUMINO DI MENO, LUNEDÌ 16 FEBBRAIO LE INIZIATIVE DEDICATE ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI Anche quest'anno il Comune di Ravenna aderisce a "M'illumino di meno", la camp