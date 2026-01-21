Il 21 gennaio 2026, l’Università di Pisa ospiterà l’apertura della V edizione del Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, con la presenza del climatologo Luca Mercalli. Riconosciuto esperto nel settore, Mercalli porterà il suo contributo alla discussione sul ruolo della scienza nel contrastare i cambiamenti climatici, offrendo agli studenti un’occasione di approfondimento e confronto sulle sfide ambientali attuali.

Pisa, 21 gennaio 2026 - Sarà Luca Mercalli, climatologo tra i più autorevoli e riconoscibili del panorama italiano, volto noto della divulgazione scientifica e presidente della Società Meteorologica Italiana, ad aprire la quinta edizione del Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico dell’Università di Pisa. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio alle 11, con una lezione magistrale in diretta streaming dal titolo “Crisi climatica e ambientale: scenari futuri e soluzioni possibili”. L’intervento affronterà uno dei nodi centrali del dibattito contemporaneo: i rischi connessi alle profonde alterazioni dei parametri ambientali, a partire dall’aumento delle temperature globali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il climatologo Luca Mercalli alla V edizione del Master in cambiamento climatico di Unipi

