Antimafia Colosimo | Su politica e clan troppe omissioni dai partiti

Inizia in commissione antimafia un procedimento volto a chiarire le infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno dei partiti politici. Il focus è sulla presenza di omissioni e possibili connessioni tra politica e clan, con l’obiettivo di fare luce su eventuali criticità e responsabilità. La discussione si concentra sull’analisi delle relazioni e delle omissioni denunciate nel corso delle indagini e delle audizioni.

Prende il via in commissione antimafia il filone che vuole fare chiarezza sulle infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno dei partiti politici. Era stata la premier Meloni a lanciare l’appello alla Presidente Chiara Colosimo dopo le accuse che le sono state rivolte per un selfie di oltre sette anni fa con un pentito del clan Senese, Gioacchino Amico, e dopo il caso dell’ex sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro. A esprimersi in modo netto è proprio la Colosimo: “Dobbiamo essere più duri degli altri. Ora, non è che si può chiedere la carta di identità a chi ti chiede un selfie ma devi sapere chi frequenti e chi fai entrare nel partito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Antimafia, Colosimo: "Su politica e clan troppe omissioni dai partiti" Leggi anche: Maxi operazione antimafia a Napoli: 71 indagati contro i clan Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano Infiltrazioni mafiose nei partiti, svolta in Parlamento: nuova inchiesta Antimafia su impulso di MeloniUn segnale forte, a partire dalla maggioranza, affinché si faccia chiarezza sui rischi di infiltrazione dei clan nei partiti . Temi più discussi: Colosimo: Su politica e clan dai partiti troppe omissioni. Delmastro? Deve spiegare; L’Antimafia verso nuovo filone di inchiesta su infiltrazioni in politica; L'Antimafia verso il nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni in politica; Troppo comodo invocare ora inchieste su mafia e politica. Colosimo: Su politica e clan dai partiti troppe omissioni. Delmastro? Deve spiegareLa presidente della commissione Antimafia: Non nascondere la polvere sotto il tappeto, anche a casa nostra ... repubblica.it Troppo comodo invocare ora inchieste su mafia e politicaAll’indomani del gagliardo invito fatto dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni alla Commissione parlamentare antimafia, presieduta dalla meloniana di ferro Chiara Colosimo, ad inda ... articolo21.org De Luca, procuratore di Caltanissetta, conferma le accuse in Antimafia: la richiesta di archiviazione sull'indagine "contro ignoti" non cancella la verità giudiziaria già chiara - facebook.com facebook De Luca in commissione Antimafia: boss impuniti per errori di magistrati eccellenti @TgrRai @robruvolo x.com