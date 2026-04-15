Un membro della commissione antimafia ha affermato che oggi i gruppi criminali preferiscono infiltrarsi nelle istituzioni piuttosto che compiere azioni violente. Ha aggiunto che la politica dovrebbe intervenire prima che lo facciano i magistrati e ha annunciato che un parlamentare chiarirà la posizione del governo su questi temi. La presidente della commissione ha sottolineato come le infiltrazioni siano diventate il metodo principale della criminalità organizzata.

Secondo la presidente della commissione antimafia, oggi la criminalità organizzata non compie più stragi, ma preferisce infiltrarsi nelle istituzioni. Da qui la necessità che la politica stia vigile, senza aspettare le sentenze dei magistrati. E su Delmastro: "Gli chiederò perché non ha fatto le opportune verifiche" “Avevamo detto che volevamo allargare la questione per non occuparci delle cose di casa nostra. E invece, per prima cosa, abbiamo deciso diconvocare la Procura di Roma e poi proprio Delmastro“. Con queste parole,Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia, commenta l’apertura, da parte di quest’ultima, di un dossier suirapporti tra criminalità organizzata e politica, così come auspicato dalla stessa premierMeloni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Colosimo su infiltrazioni mafiose nelle istituzioni: “La politica deve arrivare prima dei magistrati, Delmastro chiarirà”

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