Unifil Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu

Le forze israeliane hanno interrotto i rifornimenti di carburante e viveri destinati alle basi delle Nazioni Unite, attraverso blocchi stradali e la revoca di autorizzazioni già rilasciate. Questi provvedimenti hanno coinvolto il personale internazionale e il supporto logistico necessario per le operazioni di pace. Le azioni hanno impedito il regolare approvvigionamento alle missioni, causando disagi tra i peacekeeper e i loro collaboratori.

Blocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. Tali azioni dell'Idf destano preoccupazione per la consegna tempestiva di forniture critiche - inclusi cibo, carburante e acqua - alle posizioni dell'Unifil, in particolare lungo la blue line. Sebbene finora queste difficoltà siano state gestite, il protrarsi delle limitazioni alla libertà di movimento rischia di compromettere il sostegno alle operazioni, inclusa la capacità dei peacekeeper di svolgere il mandato di segnalazione delle violazioni della risoluzione 1701. Lo comunica Unifil....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu Notizie correlate Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israelianoNel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time... Colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Crosetto: «Protesta ferma e indignata, Onu intervenga»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu. Unifil, Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi OnuBlocchi stradali o revoca di autorizzazioni già concesse hanno interessato i peacekeeper e il personale essenziale che li supporta. (ANSA) ... ansa.it Cinque morti nei raid israeliani in Libano. Unifil: 'Idf ostacola rifornimenti di carburante e viveri per le basi Onu'L'appello di 20 Paesi: 'Fermare le violenze'. L'attacco dello Stato ebraico mella città di Ansariyah. Esercito israeliano: 'Oltre 30 razzi di Hezbollah' (ANSA) ... ansa.it