Nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026 si è verificato un grave incidente tra le forze italiane e le forze di peacekeeping in Libano. Secondo quanto riferito, l’Idf ha effettuato colpi di avvertimento contro le truppe italiane presenti a Beirut, via un contingente Unifil. Non ci sono stati feriti tra i soldati italiani. Il ministro della Difesa ha espresso una protesta ferma e ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite.

Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Durante un’operazione di spostamento logistico, un convoglio di caschi blu dell'UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, è stato bersagliato da colpi di avvertimento esplosi dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), scatenando l'immediata e durissima reazione dei vertici del governo italiano. La dinamica: l’attacco al «Lince» italiano Secondo le ricostruzioni fornite dai ministri della Difesa e degli Esteri, i fatti si sono svolti a circa due chilometri dalla base di partenza di Shama, nel settore di responsabilità italiano del Libano meridionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Crosetto: «Protesta ferma e indignata, Onu intervenga»

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Israele lancia colpi di avvertimento contro colonna italiana dell'Unifil, Tajani convoca l'ambasciatoreNonostante la tregua Israele martella il Libano. Sotto i colpi anche un convoglio che portava a Beirut elementi per il rimpatrio. Danneggiato un veicolo, ... huffingtonpost.it

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Caos a Beirut, colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a bordo. Tajani: «Nessun ferito» - facebook.com facebook

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