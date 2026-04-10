Goldman Sachs ha annunciato di aver concluso l’acquisizione di Innovator Capital Management, un’operazione dal valore di circa 2 miliardi di dollari. La transazione mira a rafforzare la presenza della banca nel mercato degli ETF attivi, settore in crescita. Questa mossa fa parte di una strategia più ampia per espandere la propria offerta e consolidare la posizione nel settore degli strumenti finanziari gestiti attivamente.

Goldman Sachs ha ufficializzato il completamento dell’acquisizione di Innovator Capital Management, una mossa strategica da circa 2 miliardi di dollari che punta a consolidare la leadership della banca d’affari nel settore degli ETF attivi. L’operazione, annunciata originariamente lo scorso dicembre, permette alla divisione Goldman Sachs Asset Management di integrare i 171 prodotti gestiti dalla società acquisita, portando il totale dei fondi sotto supervisione a circa 240 ETF con un valore complessivo di 90 miliardi di dollari di asset. La nuova architettura del risparmio gestito tra protezione e flessibilità. L’integrazione di Innovator Capital Management, che attualmente amministra circa 31 miliardi di dollari, non rappresenta soltanto un ampliamento del portafoglio, ma un cambio di passo tecnologico e metodologico per il gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goldman Sachs scommette sugli ETF: affare da 2 miliardi per dominare

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Goldman Sachs rafforza la presenza nel segmento a più rapida crescita del risparmio gestito. Per effetto dell'integrazione, la banca d'affari Usa gestirà circa 240 ETF a livello globale, per un totale di 90 miliardi di dollari di asset. - facebook.com facebook

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