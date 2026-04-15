UniCredit Relay Marathon | conosci buddy?

Per il terzo anno consecutivo, UniCredit si presenta come Title Sponsor della Relay Marathon di Milano, una corsa di staffette che coinvolge numerose squadre. In questa edizione, l’istituto ha introdotto buddy, un nuovo elemento legato all’evento. La manifestazione si svolge lungo le strade della città, coinvolgendo atleti e appassionati di corsa. L’obiettivo principale è promuovere lo sport e la collaborazione tra partecipanti.

Per il terzo anno consecutivo, UniCredit ha affiancato la staffetta milanese in qualità di Title Sponsor e ci presenta buddy. Ecco di cosa si tratta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - UniCredit Relay Marathon: conosci buddy? Notizie correlate UniCredit Relay Marathon 2026: ecco tutte le anticipazioniIl 12 aprile da Corso Sempione a Milano, l'appuntamento per i 16 mila runner che correranno la staffetta milanese, insieme ad UniCredit per la terza... Flutter SEA alla Milano Relay Marathon tra sport e solidarietàDomenica 12 aprile la Wizz Air Milano Marathon ha attraversato gli scorci più suggestivi del capoluogo lombardo ed è stata un’occasione unica per... Contenuti di approfondimento UniCredit Relay Marathon 2025: record di solidarietàA Milano c’è ancora la scia dei 16 mila runner che hanno percorso oltre 42 chilometri alternando grinta ed entusiasmo nelle quattro frazioni del percorso della UniCredit Relay Marathon, da Piazza ... gazzetta.it Wizz Air Milano Marathon: dominio Kenya tra gli uomini, tripletta Etiopia al femminileOltre quarantamila runners totali in gara nell'arco di un fine settimana ad altissima intensita, tra sport e inclusione ... sportmediaset.mediaset.it