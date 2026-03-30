UniCredit Relay Marathon 2026 | ecco tutte le anticipazioni

Il 12 aprile si svolgerà la terza edizione della Relay Marathon a Milano, con partenza da Corso Sempione. Alla corsa partecipano circa 16 mila runner, che prenderanno parte alla staffetta organizzata da UniCredit. La manifestazione si tiene per il terzo anno consecutivo nella città.

Il 12 aprile da Corso Sempione a Milano, l'appuntamento per i 16 mila runner che correranno la staffetta milanese, insieme ad UniCredit per la terza edizione consecutiva. Sport e solidarietà per le 18 Associazioni del Charity Program associato alla Relay Marathon: "Noi corriamo per loro", le parole di Remo Taricani, Deputy Head of Italy in UniCredit. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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