Mancano pochi giorni alle elezioni legislative in Ungheria, con il paese che si appresta a scegliere tra il primo ministro in carica e un nuovo sfidante, Peter Magyar. Quest’ultimo viene descritto come un oppositore che si presenta come alternativa al leader di lunga data, Viktor Orban. Le campagne elettorali sono state caratterizzate da promesse e tensioni, mentre si avvicina il momento di conoscere il risultato finale.

Budapest, 9 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alle elezioni legislative e l'Ungheria si trova davanti a un bivio storico che vede contrapposti il primo ministro di lungo corso, Viktor Orban, e il suo sfidante più insidioso da 15 anni a questa parte, Peter Magyar. Quarantacinquenne, ex insider del partito di governo Fidesz, Magyar è riuscito in meno di due anni a trasformarsi da funzionario di medio livello a leader di un movimento, Tisza, che oggi i sondaggi indicano come potenziale vincitore. L’ex moglie ministro e Orban rinnegato. L’opposizione di Magyar nasce dall’interno. Cresciuto in una famiglia dell'élite conservatrice di Budapest, figlio di avvocati e figlioccio di un ex presidente, Magyar è stato per anni parte integrante della 'famiglia Fidesz'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni in Ungheria, chi è Pyter Magyar: l'anti-Orban che potrebbe diventare nuovo premier. Promesse e ombre

Ungheria: Magyar lancia la campagna elettorale anti-OrbánIn Ungheria, il leader dell’opposizione Peter Magyar lancia la campagna elettorale anti-Orbán.

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...

Temi più discussi: Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Péter Magyar: ce la farà a sconfiggere Viktor Orbán e a cambiare l'Ungheria?; Chi è Peter Magyar l’avvocato europeista che minaccia Orbán; In Ungheria Magyar sempre avanti su Orban.

Elezioni in Ungheria, chi è Pyter Magyar: l'anti-Orban che potrebbe diventare nuovo premier. Promesse e ombreIn 15 anni è l’unico che abbia messo in difficoltà il primo ministro. Cresciuto nel partito di governo, ora è al timone dell’opposizione. L’ex moglie (ex ministra), lo accusa di abusi. Lui: Propagand ... quotidiano.net

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica ... fanpage.it

In Ungheria l'operazione Maga a pochi giorni dalle elezioni targata Donald Trump non sembra spostare l'ago della bilancia: i sondaggi continuano a dare Peter Magyar in vantaggio rispetto a Viktor Orban. #ANSA - facebook.com facebook

In Ungheria l'operazione Maga a pochi giorni dalle elezioni targata Donald Trump non sembra spostare l'ago della bilancia: i sondaggi continuano a dare Peter Magyar in vantaggio rispetto a Viktor Orban. #ANSA x.com