Ungheria Magyar al lavoro per evitare il ritorno di Orban | Solo due mandati per il premier

In Ungheria, Peter Magyar ha annunciato di aver concluso il suo incarico e ha iniziato a lavorare per impedire un possibile ritorno di Viktor Orban alla guida del paese. La sua uscita dalla scena politica segna un cambiamento rispetto alla leadership precedente. Attualmente, si concentra su iniziative volte a modificare le regole per limitare il numero di mandati del primo ministro.

(Adnkronos) – Peter Magyar ha messo fine all'era di Viktor Orban in Ungheria. Ed è già al lavoro per scongiurare un suo ritorno. Ex orbaniano, il 45enne leader di Tisza ha nettamente sconfitto alle elezioni legislative il longevo premier uscente e la sua formazione Fidesz, al potere da 16 anni. Magyar ha così promesso di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La nuova Ungheria di Magyar tende la mano all'Europa: "È un cambio di regime". Il partito di Orban superato di 15 punti. Il nuovo leader Magyar: "Ripristineremo lo Stato di diritto, non faremo ostruzionismo in Ue". Von der Leyen: "Ce l'avete fatta, come nel 195 - facebook.com facebook

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