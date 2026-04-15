Il 15 aprile, Péter Magyar, appena eletto alle ultime elezioni legislative in Ungheria, ha comunicato la sospensione dei notiziari trasmessi dalla televisione pubblica. Questa decisione riguarda la programmazione di informazione del canale statale e sarà in vigore fino a nuovo avviso. La sospensione si inserisce in un periodo di cambiamenti nelle modalità di diffusione delle notizie ufficiali nel paese.

“Stiamo assistendo agli ultimi giorni di un apparato di propaganda. Dopo la formazione del nuovo governo, sospenderemo i notiziari dei mezzi d’informazione statali fino a quando non avremo ripristinato il loro ruolo di servizio pubblico”, ha scritto su X. Il partito Tisza di Magyar ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni legislative del 14 aprile, chiudendo l’era di Orbán, che era diventato un modello per le destre illiberali in tutto l’occidente. “Ma avremo bisogno di un po’ di tempo per approvare una legge sui mezzi d’informazione e istituire una nuova autorità di controllo”, ha aggiunto. Orbán ha sempre smentito di aver impresso una svolta autoritaria all’Ungheria, sostenendo di essersi limitato a difendere il carattere cristiano del paese di fronte alle idee liberali promosse dall’Unione europea.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Ungheria, Magyar annuncia la sospensione dei notiziari della tv di stato

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