Elezioni Ungheria esplode affluenza ai seggi Magyar annuncia | Il regime di Orbàn è finito

Le urne si sono chiuse in Ungheria dopo una giornata caratterizzata da un'affluenza ai seggi superiore rispetto alle elezioni precedenti. Un rappresentante politico ha dichiarato che il regime attuale è terminato, senza fornire ulteriori dettagli. La giornata elettorale ha visto una partecipazione significativa e ha attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali. Nessun altro dato ufficiale è stato ancora comunicato riguardo ai risultati o alle eventuali conseguenze di questa consultazione.

Si sono chiuse le urne in Ungheria dopo una giornata elettorale segnata da un’ affluenza eccezionalmente alta, ben oltre i livelli delle precedenti consultazioni. Il voto per il rinnovo del Parlamento arriva al termine di settimane di forte tensione politica, con il primo ministro Viktor Orbàn alla prova più incerta degli ultimi anni e lo sfidante Péter Magyar protagonista di una campagna in crescita. La partecipazione massiccia, trainata soprattutto dai grandi centri urbani e da Budapest, ha alimentato fin dalle prime ore l’ipotesi di un possibile ribaltamento degli equilibri, anche alla luce di un sistema elettorale complesso che amplifica il peso territoriale del consenso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Ungheria, esplode affluenza ai seggi. Magyar annuncia: “Il regime di Orbàn è finito” Ungheria al voto, esplode affluenza i seggi. Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaLe urne in Ungheria stanno restituendo un quadro clamoroso che scuote l’intera Europa. Leggi anche: Urne chiuse in Ungheria, affluenza è ai massimi storici. Magyar ci crede: "Ultime ore del regime di Orbán"